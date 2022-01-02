過去舊公寓2樓多是管線匯集處，因此很多民眾擔心容易出現漏水、阻塞等問題，然而隨著時代演進，2樓還是眾人最厭惡的樓層嗎？引起網友們熱烈討論，意外釣出老手解答，他認為每棟公寓或大樓的狀況不盡相同，但新大樓的管線多半都已遷至地下室，不再經過2樓，反而因為樓下是大廳、通道等公設，地板會加厚處理，有小孩的家庭不再擔心孩子跑跳擾鄰，2樓也因此成為搶手貨。

一位女網友在《買房知識家（A你的Q）》臉書社團發文表示，「請問二樓是否真的多半會有管路的問題？因為看到很多中古屋都是二樓在出售」引起網友們熱烈討論，許多人點出，每棟大樓或公寓的狀況不一定相同，購買前一定要確認清楚，甚至可以問鄰居是否有遇過類似問題，才會比較準確。

不過有老手則指出，新大樓的2樓已經成為搶手貨，主要原因在於新大樓都有地下室，管線在地下室及都市下水道工程系統，整棟大樓任何一處都不會有塞管丶爆黃金事件發生，「新大樓1樓都是公設居多，2樓地板比較厚，而且若家中有小小孩喜歡跑跑跳跳，買2樓往往不會被鄰居檢舉和抗議，新大樓2樓也是養小孩最佳場所。」

此外，有人點出，若大樓樓層很高，不如買在2樓，可以減少等電梯的時間，「老舊的才有這個問題吧，新的管線都改地下室轉了」、「我就住2樓，省下等電梯的時間」、「少爬樓梯少等電梯，看妳怎麼選囉」、「屋齡才是重點，房子太老問題很多」、「剛買二樓預售，管線不在二樓轉折，反觀二樓地板還有加厚。」