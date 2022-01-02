《富比世》（Forbes）報導，雖然英國正積極重返印太，甚至已派出航空母艦與美軍共同於西太平洋巡弋，但其國會卻指出，英國皇家海軍在與中國大陸等強大對手的戰鬥中「幾乎無用武之地」，因為其F-35戰機不足、水面艦隊完全未配備對地打擊飛彈，多艘主力作戰艦甚至連反艦飛彈都沒得用。

根據報導，英國下議院國防委員會（Defence Committee）近期發布報告，強調該國「需要更大規模的海軍」，因為現有英國海軍船艦極度缺乏攻勢性能力，雖能承擔和平時期的海上巡邏、共同演習、武力展示等任務，卻無法在高強度戰爭中發揮作用。

報告指出，英國雖擁有2艘新銳的伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth-class）航艦，每艘一般搭載24架F-35B戰機、最多則可達36架，但英國目前的訂購總數僅48架，且為確保6代戰機「暴風」（Tempest）的研發資金，至今仍未簽署後續合約。

另外，英國海軍目前的主力水面作戰艦為6艘45型（Type 45）驅逐艦和12艘23型（Type 23）巡防艦，但提供給45型使用的魚叉反艦飛彈發射器卻僅夠3艘使用，在船艦出海巡弋時輪流拆裝；更糟的是，英軍魚叉飛彈將於2023年退役，下一代未來巡弋／反艦武器（FC/ASW）計畫最快2030年代才能服役，而填補其中差距的「過渡性反艦導引武器」（I-SSGW）計畫又已遭到暫停。

對地攻擊能力更是極度缺乏，上述所有水面艦皆未配備能打擊地面目標的長程武器，僅6艘核子動力攻擊潛艦有能力發射戰斧巡弋飛彈；雖然未來8艘26型巡防艦將配備可整合戰斧等飛彈的MK 41垂直發射器，但數量更多的31型巡防艦為節省預算，僅預留搭載空間，不會在服役後直接裝上MK 41。

該委員會呼籲英國海軍提供資金，恢復水面艦隊的攻勢性能力，特別是對地攻擊能力，以擺脫只能被動防禦的「豪豬」形象，確保能有效應對未來威脅。