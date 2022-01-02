英國倫敦西南部今年2棟豪宅落成，在當地房市引起轟動，最具話題性的即是2棟豪宅間，連接1個玻璃橋無邊際游泳池，且全年維持30度的水溫，讓住戶冬天也能下水，不過代價一年逾16萬英鎊（折合新台幣約600萬元）的管理費也讓這些住戶大喊「吃不消」，且還有住戶透露，在故障前也需要每日支付450英鎊（折合新台幣約1.6萬）的泳池使用費，感到十分不合理。

每日郵報報導，英國倫敦今年5月打造一處非常具話題的豪宅，這豪宅最大的看點是2棟豪宅間連接著1座離地面30公尺高，長25公尺的「溫水游泳池」，為透空無邊際玻璃橋狀的空中泳池，全年恆溫30度的水溫，讓住戶在冬天時也能下水，此處也被譽為全球第一個橋狀的游泳池。

只不過，日前維持水溫的泳蓋故障，導致溫度無法保持，需要額外的錢來替水池保持溫度，而理所當然這些都是要由住戶支付，但1年竟要價16萬4250元英鎊的管理費，只用於「維持溫度」，讓住戶大感吃不消，且認為非常不合理，直呼「太貴了」。

然而，這樣「好野人的煩惱」並未引起外界共鳴，有民眾對懸於高空上的泳池，且還是玻璃底，光看就感到十分恐懼，且還有網友質疑富豪們買得起這些豪宅，這些錢對他們而言有差嗎？

太陽報報導，許多住戶呼籲應該在冬天暫時關閉泳池，因為這期間使用率較低。1名住戶認為支付一年16萬英鎊的管理費，只用於保持水溫，實在太不合理，太貴了，即便在冬天水是溫的，但又有多少住戶會去頂樓游泳；此外，有對夫妻住戶透露，「我們付錢還不是維修故障的設備，只是用來加熱游泳池，更何況設備故障錢，每天支付450英鎊使用泳池也很不合理」。