男星羅志祥1日凌晨在「花蓮太平洋觀光節」跨年晚會上登台演出，這也是他被前女友周揚青揭露淫亂私生活後，沉澱已久後的復出秀，表演前就已掀起網友熱議，在一連30分鐘不斷電唱跳6首歌，好表現也獲得網友認可堪稱大成功；但反觀前年捲入羅周風波的女星愷樂，消聲匿跡後傳出要嫁人，而她的舊愛K. Swo也透露「她不想要再回來（演藝圈）」。

羅志祥一年多來因前女友周揚青的爆料，演藝事業幾乎全面停擺，自己也知道無法洗白，藉這段時間沉澱自己，去（2021）年11月才睽違2年半推出新單曲，還和編舞老師大目創作出超難「陷阱舞」，但反應很兩極；1日更在花蓮誇年晚會強勢回歸，一連唱跳6首歌沒停歇，用實力說話，也意外獲得大票網友支持，對他復出秀很滿意。

羅志祥在花蓮跨年演出，被網友大讚。(圖/ 三立電視提供)

但反觀羅志祥復出大成功，在周揚青分手信爆出與羅志祥有染的女星愷樂，卻消失在演藝圈，不久前還被爆出嫁給醫師將變人妻，是否能像羅志祥一樣重返演藝圈也令外界好奇；據《自由時報》報導，嘻哈歌手K. Swo和愷樂交往過6年，分手後還是好朋友，也一直有聯繫，在她被爆秘密完婚，他也主動詢問，但對方馬上否認。

而K. Swo被問到愷樂有沒有可能復出，他以朋友的角度坦言，「從我認識她（愷樂）開始，她就很容易被外人說的話影響」，所以不太可能回來，先前愷樂也告訴過他「現在過得很好」，且表示愷樂先前有做投資和存一些老本，生活過得去。