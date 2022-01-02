成功跨年度過2021，來到2022，也代表許多新制全面上路，除了法規、物價外，信用卡優惠也不例外。對此信用卡達人寶可孟、Money 101也公布了今年6大神卡，其中有卡片在指定通路消費後，還能享有12%回饋。

台北富邦銀行富邦J卡：

台北富邦銀行「J POINTS」信用卡，回饋與去年相同不變，權益延長到今年6月30日，新戶可享有3.5% LINE Points無上限，舊戶維持2~3%；momo卡權益同樣不變至6月30日，到momo購物網購買指定品牌享有10% momo幣回饋。

聯邦銀行賴點卡：

現金回饋國內2%、海外3%，LINE Points無上限，不過原先的消費額滿超商超市5%、每周六LINE Pay最高7%改為LINE Pay綁定賴點卡並消費指定餐飲，才有7%回饋。

玉山銀行UBear卡：今年指定通路數位通路消費仍享有12%回饋金，任天堂、PlayStation、Netflix月刷1666即回饋200刷卡金。

兆豐銀行HSBC匯鑽卡：

原先的LINE Pay通路回饋遭移除，但取而代之的是大大加強消費者回饋點數，每月最高可刷66666元，享有最高6%回饋。

花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡：海內外2%現金回饋，年度取得現金點數上限為6萬點，等同一年可刷300萬；權益也延長至2022年底，新戶的行動支付享有10%回饋，威秀最高6折起，分別延長至2022年1月15日及6月30日。

台新銀行@GOGO卡、FlyGo卡：

雖然權益與去年相同，僅從今年1月底延長至3月底，但在大部分卡片回饋都縮水情形下，反而保有優勢。@GOGO卡10大指定通路2%、8大通路則加碼至3%；FlyGo則是從通勤方面下手，中油直營、高鐵、GoShare、Wemo等最高可回饋5%，海外則是3%無上限。