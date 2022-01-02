北京市為優化營商環境、提高人才流動便利度，日前推出首批認可82項境外職業資格，其中包含在台灣通過考選部考試且有2年執業經驗的獸醫師，經北京市農業農村主管部門備案，即可在北京從事動物診療相關工作。

據《北京青年報》報導，北京市人力社保局日前發佈《國家服務業擴大開放綜合示範區和中國（北京）自由貿易試驗區境外職業資格認可目錄（1.0版）》（以下簡稱《目錄》）。《目錄》首批認可82項境外職業資格，涉及金融、教育、科技服務、體育運動等北京經濟社會發展急需專業領域，如金融分析師、精算師、軟件開發人員、滑雪教練等職業資格；覆蓋美、英、德、法、新加坡等15個國家和地區。

對持有《目錄》中境外職業資格的外籍人員，其境外從業經歷可視同境內從業經歷；在辦理工作許可業務時，不受學歷、學位、工作經歷限制，年齡可放寬至65週歲（高精尖產業領域可放寬至70週歲）；在辦理出入境業務時，可辦理有效期5年以內的多次簽證或居留許可，符合條件的納入辦理永久居留便利通道，口岸簽證政策恢復後可向公安機關口岸簽證部門申請口岸簽證。

同時，對持有《目錄》中境外職業資格、與在京單位建立人事勞動關係的中國籍人員，符合條件的納入本市人才引進和工作居住證辦理範圍。報導稱，目前一位來自朝陽區跨境電商高新企業的員工，就成為北京市首位通過這項便利政策，成功辦理北京市工作居住證的專業人員。

北京市人力社保局相關負責人表示，下一步，將對《目錄》進行動態調整，在北京急需發展的科技、金融、教育等領域做「加法」；對含金量退化的也會做「減法」。