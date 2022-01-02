DJI在去年10月底發表了名為「Action 2」的新相機，不過直到12月底才正式賦予名稱「磁吸式運動相機」，知名3C論壇《Mobile01》總編「吉姆林」也進行開箱實測，找來了日前引起暴動的模特兒「林皮」，再度吸引網友目光，不少人驚呼「彈出來了」、「我看了1個小時...」。

《Mobile01》有著各類產品開箱評測，範圍相當廣，從3C用品再到家具、運動用品甚至是眼鏡行、美食都有涉獵，屬於最具權威性論壇之一。這次的DJI Action 2慢動作錄影環節中，再度找來了上次協助拍攝GoPro HERO10的正妹「林皮」協助拍攝。

影片中這次林皮穿著並未如上次火辣，但一襲深V毛衣仍舊包不住好身材，短短31秒的自拍慢動作錄影中，「北半球」隨著走動有如海浪般大不晃動，甚至一度差點彈出毛衣，讓人血脈噴張。

不少網友紛紛留言：「優質影片給讚」、「看完影片根本忘記在測什麼產品了XD」、「這就是我們想要的」、「真的很會XD」、「都要彈出來了」、「我絕對不會說我看了1個小時」、「這比駭客任務4好看多了」、「無聊的影片，看6小時就看不下去了」、「乳不巨何以聚人心」、「所以我說相機呢」。

片中模特兒林皮則是一名網路上頗具知名度的小模，在上次GoPro影片中爆紅，粉絲迅速翻倍，如今已達4萬人，而本人也時常在IG上放出辣照，不吝嗇展現自己的好身材。