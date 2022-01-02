柯文哲參加升旗畫面。(圖/北市府提供)

台北市長柯文哲在2022年元旦到總統府前參加升旗，卻被發現柯文哲自己一個人孤單站在廣場上吹寒風，宛如一人在閱兵。總統府事後澄清表示，是防疫考量，由工作人員導引市長先就位，請柯市長見諒。民眾黨發言人楊寶禎不滿指出，去年10月28日，疫情指揮中心已宣布「取消集會活動人數上限」，她反問，是何時宣布防疫措施更改的？這麼急著進行這粗糙的政治操作，果然很民進黨。

楊寶禎1日在臉書貼文表示，總統府升旗典禮，柯文哲依照時間抵達現場，但沒有先被邀進府內拍照，而是被指引到室外就定位；結果他一人在府外吹寒風，罰站了將近40分鐘，獨自看著三軍樂儀隊的演出。

楊寶禎指出，總統府回應說，因為在府內準備的人數已超過80位人員。基於防疫考量，比照其他重要貴賓的方式，安排柯文哲先到活動場地就位。她酸說，這理由府方敢說，她還不敢聽。

楊寶禎接著表示，去年12月26日，蔡總統出席在總統府舉辦的「2021總統盃黑客松頒獎典禮」，現場人數肯定超過百人，而且大家都沒戴口罩，如今卻跟我們說是「防疫考量」？但是才經過沒幾天，跨了個年，總統府內超過80人，就已達上限，首都市長也無法排在名單內？

楊寶禎指出，去年10月28日，疫情指揮中心已宣布「取消集會活動人數上限」，她反問，是何時宣布防疫措施有更改？進入2022選舉年，才第一天，就這麼急著進行粗糙的政治操作，果然很民進黨。

網友紛紛留言表示，「無論怎麼看，在活動的辦理上，都是總統府失職與失能耶。」、「覺得很粗糙耶，果然是一個只會選舉的政黨。」、「阿北是台北市民選出來的，這樣是另類羞辱台北市民嗎？」、「先習慣閱兵的感覺，執政黨都執政了，卻小眼睛小鼻子。」、「存壞心，變好事。剛好讓柯P預習閱兵。」