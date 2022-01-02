《盧秀芳辣晚報》

總統蔡英文的「論文門」爭議，根據台灣民意基金會的最新民調顯示，有2成8的人相信蔡英文沒有倫敦政經學院（LSE）的博士論文和學位。針對蔡英文論文門，在美國獲得博士學位的前立委孫大千發現兩個很大的問題，蔡英文兩年就能把博士念完，以及她學成歸國的時間。

針對蔡英文論文門，孫大千日前在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這裡面透露出兩個很大的問題，第一個問題，他從來沒有聽過有人兩年就把博士念完，更不用講1.5個博士，哪一科的博士可以兩年唸完？他舉自己為例，念工科博士，都比念文法商快了，都還要花大概5、6年的時間，才能夠把博士念完；而兩年充其量可以念1.5個碩士，卻用兩年念一個博士，這也太踐踏倫敦大學的專業程度了。

孫大千接著表示，第二個問題，如果1983年10月參加論文口試，1984年被授予博士學位，唯一的可能是，她的學制是在10月通過口試，也就是在這學期快要畢業的時候，快要第二年了，然後拿到博士學位。但是重點是，蔡英文在1983年10月20日曾投稿到報社，不過，當她拿到博士學位，開始把所有手續辦好，比如打包、把房子租約結束等，然後回國。假設她在10月1日參加論文口試，口試通過了，但也不可能10月20日可以投一篇讀者投書或專文到報社，這也太奇怪了，完全是講不通的。

孫大千還拿出他的博士論文指出，理論上，過去的論文有紙本和微焦片，後來可能有紙本、電腦檔和微焦片，若說倫敦大學找不到蔡英文的論文，他是完全沒辦法想像也不能相信；還有就是論文的格式，寫論文時有一個標準要求的格式，比如他的母校就要求非常嚴格，而蔡英文最後的版本格式卻是不確定的，有的對齊、有的不對齊，這也是一個很奇怪的問題。