知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年因在上海跌倒，頭部受傷引發腦溢血中風，同時還被檢驗出腦部有腫瘤，手術後從鬼門關走過一回；前年又傳在台東老家摔倒昏迷，住進加護病房治療，此後就沒了消息，直到去年底桂田文化藝術基金會前往探望，才知道袁惟仁的近況。

根據《三立新聞網》報導，桂田文化藝術基金會2021年底探望袁惟仁，得知他因摔傷頭部，得長期臥床，眼睛可張開卻無法認人，被醫師判定無意識狀態的植物人，由二姐貼身照顧。

袁惟仁（右）去年8月被目擊坐著輪椅出現在台東馬偕醫院看診。（讀者提供）

袁惟仁自從大前年那一摔，就跌出一身病，在上海當地的醫院治療62天，清醒後轉送到台北榮總並切除腦瘤，2019年回台東老家長期療養，袁惟仁的好友張宇當時曾轉述小胖二姊的說法，稱袁惟仁在家中撐扶手想從輪椅上站起來，卻因為沒有力氣站穩，跌倒在地上導致撞傷頭，立刻送急診，現在住進加護病房，有發燒、退燒、細菌感染情況，剛入院時昏迷指數僅3，後轉為6、7，希望大家可以為小胖祈禱。

由於袁惟仁治療及長期照護需要大筆費用，好友張宇還號召游鴻明、莫凡等藝人，創立「小胖基金」協助募款，希望透過星友們的幫助，可以讓小胖在老家無後顧之憂地復健，截至去年底的消息，「小胖基金」每月匯4萬元給袁惟仁的媽媽、姊姊，分別看護費約3萬元、營養金1萬元。