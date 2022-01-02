2022年元旦假期最後一天，天氣還不錯，民眾可把握機會。今晨低溫出現在南投，僅9.9度；台北市則是近山區的北投，有12.6度。明起天氣轉佳，各地氣溫逐日回升。下一波東北季風預計周四接近，迎風面地區轉有雨，氣溫下滑。

新年第一周，天氣逐日轉好，明起東北季風減弱、氣溫回升，一直到周三都是穩定的好天氣。這段期間西半部晴朗、晨間易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今晨因「強輻射冷卻」，桃園以南至台南的平地低溫多只有10、11度。

除了南投中寮9.9度，桃園大溪10.7度、嘉義民雄11.1度、台南後壁11.3度、新北鶯歌12.1度；台北市最冷的地方在北投，清晨低溫約12.6度。雷達回波圖顯示，今花東外海有水氣，低雲若移入陸地，局部地區偶有雨。今各地氣溫：北部12至21度、中部11至26度、南部11至28度、東部13至25度。

根據最新模式模擬，周四起至周六，將是下一波東北季風增強的時間，迎風面北部、東半部轉局部雨，氣溫也會逐日下滑，下降幅度有限，大致上不會太冷。