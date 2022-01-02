出社會後，認識新朋友的管道多半來自職場，不過有網友認為，與同事之間不要有太多交集較好，並表示和同事閒聊時，若提到私人的事，內心還會覺得同事管太多，好奇這樣的想法是否太過偏激，引起網友熱議。

一名網友昨（1日）在PTT的WomenTalk板發文表示，是不是很多人出社會後，都會認清與同事之間別有太多交集較好，雖然抱持這種想法很難認識新朋友，但他認為，若同事也是朋友，可能會在職場上為自己帶來一些困擾。

該名網友說，和同事閒聊時，若內容提到私人的事，像是家族成員、爸媽做什麼工作、有無男女朋友等，他都會隨便回應或開玩笑帶過，但心裡會覺得同事管太多，因此好奇詢問，這樣的想法是否太過偏激。

不少網友點頭表示，工作是為了賺錢，不是為了交友，「搞清楚自己是來賺錢還是來交朋友」、「你的朋友可以挑過，但同事你沒辦法挑，當然下班不認識比較好」、「表面好來好去的背後也會說你閒話，下班就不認識吧」、「正常啊，不要給同事知道太多省麻煩」。

也有網友認為，若同事與自己志同道合，那當然也能變成朋友，「看人」、「若對方和自己志同道合，那同事當然也可以變朋友」、「多觀察，有的同事也是值得深交的」、「基本上是，但遇到真的聊得開的人，下班後聯繫也無妨」。