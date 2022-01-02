總統蔡英文的論文爭議被爆出後，根據2021年12月民調指出，有28.4％認為蔡英文真的沒有倫敦政經學院的（LSE）博士論文和學位，越來越多民眾希望蔡英文能夠提出證據好好說明白。旅美學者林環牆今（2）日在臉書發文，分享當初揭發蔡英文論文爭議的初心與經過。

林環牆在臉書「獨立觀察」發文表示，2019年5月臺大名譽教授賀德芬與自己開始展開系統性調查，賀德芬在2019年8月召開記者會公布質疑蔡英文博士論文的相關內容，才正式引爆事件進而震撼總統府，隨後包括彭文正博士、徐永泰博士、獨立記者理查森、歐崇敬博士、李震華律師、張靜律師及童文薰律師等海內外人士陸續加入調查行列，但都是各自就自己的長處去做調查的努力。

林環牆說，自己一生從未加入任何政黨，從未參與任何政黨活動，也從未參與任何政治人物的選舉後援會，自始自終是一獨立自主從事教學與學術研究的海外學者，「維護學術倫理與政治誠信才是我們調查論文門的初心」。

林環牆指出，不論是「綠營內鬥」或是「紅色中國在背後操弄」的說法都是無稭之談與惡意栽贓，強調自己的初心始終如一，沒有任何勢力有威逼利誘的空間，，並質疑朝野各政黨都不敢或不願碰蔡英文論文門的世紀大醜聞，「難道是要集體沉淪嗎？」