臉書社團PO尋人真的有用！屏東東港一間在地知名的啤酒屋發文尋人，公布一對疑似情侶的男女，跨年夜消費850元，但沒付錢就走人，請當事人回來結帳。而店家當天發文、當天刪文，原來真的找到對方，且已經回來完成結帳。

該啤酒屋1月1日元旦在臉書社團《東港五四三》發文，貼出3張照片並發文：「麻煩兩位有看到請麻煩回來結帳，感謝」，3張照片其中一張是帳單，顯示燒烤食物加飲料總共消費850元；另兩張照片則是一對疑似情侶的男女監視影像截圖。

文章曝光後，不少網友留言推測客人只是忘記結帳，「可能忘記了吧，看到快回去結帳吧」、「可能忘記結帳，但是也是有可能吃霸王餐」；也有網友認為店家還是先報警處理比較好，因為客人也不見得看的到社團的貼文。

屏東東港分局東濱派出所所長在留言區回應，建議原PO可前往派出所報警，以利案件查處；也建議若是需要警方協助還是報案處理，才不會延誤時效性與權益。

不過1日下午6時許，店家已將該文刪除，據《三立新聞網》報導，店家表示，已經找到人，且對方也付完帳了。

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