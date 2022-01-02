福原愛去年3月被拍到約會「橫濱高帥男」，7月離婚江宏傑，12月底傳復合那名鬧出不倫的橫濱男，還被日媒爆料將於今年元旦再婚。反觀恢復單身後，就把重心放在事業和兒女的江宏傑，昨（1日）在社群平台發文認去年不太如意，期望今年繼續拚搏，「讓自己變得更強壯。」

江宏傑1日晚間公開一張兒子小小傑的俏皮照片，感性地寫道：「2021年也許不是這麼如意 ，但也算是成長不少。」他感謝過去一年幫助自己的所有人，並喊話：「2022年我會繼續努力，讓自己變得更強壯，新年快樂！」此文一出，《全明星》成員李玖哲、周予天、邱勝翊等人留言獻上祝福，眾多網友也紛紛力挺：「加油，你值得更好的」、「你很棒，支持你，時間會證明一切，老天爺都有在看，孩子們也都知道，祝福你順利」、「困厄終會過去，心的強大才能帶來真正強大～共勉之」。

不過，新年第一天江宏傑就掛彩，他在IG限時動態PO臉部特寫照，可以看到眼皮上方、眉毛下面出現一道紅腫的血痕，原來兒子小小傑不慎用頭撞傷他的眉骨，不過江宏傑沒因此發脾氣，反而哭笑不得地說：「謝謝兒子，讓我知道你頭很硬。」

至於福原愛，離婚不到半年就被日媒《週刊文春》報導與之前疑出軌的橫濱男重新來往，還傳出兩人即將成婚，男方已做好當繼父的心理準備，不過根據《女性自身》指出，傳「愛媽」福原千代比較喜歡前女婿江宏傑，反對女兒跟他離婚，母女倆的關係因此惡化，即便自己需乘坐輪椅、看護照料，仍拒與小愛同住，直到11月在微博上公開了一段母女打桌球影片，才罕現母女互動。

福原愛爆再婚橫濱男的消息曝光後，除了登上日本「2021年形象最崩壞的名人」冠軍，連一直擁護她的大陸網友，都有部份人看不下去，留言痛批：「出軌藝人就該被封殺」、「跟男小三約定好一起離婚，把過錯栽贓給前夫，厲害。」