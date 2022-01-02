台灣少子化問題日趨嚴重，不少人因為沒錢不敢生小孩，一名爸爸日前曬出小孩讀私立幼兒園的註冊費明細，一學期全部加起來竟要4萬6080元，讓他不禁感嘆「生孩子前要三思」，不料貼文曝光後卻引起網友兩派論戰。

一名爸爸日前曬出小孩讀私立幼兒園的註冊費明細，光新學期註冊費就要3萬2000元。(翻攝自 爆怨2公社FB)

一名網友在臉書《爆怨2公社》PO出孩子讀私立幼兒園的新學期註冊費清單，為了讓小孩受最好的教育，所以從小就讓孩子讀私立幼兒園，但日前收到新學期註冊費清單，學費總共要價4萬6080元，還是讓原PO苦嘆「生孩子前要三思…」。

從註冊單上的細項可看到，光新學期註冊費就要3萬2000元，一月份月費8500元，以及新學期教材費用880元，還不含先付的5000元訂金，此外還有活動費1200元、大班畢業費用（含畢典、紀念光碟、學士服裝）3500元等，必須在1月3日前完成註冊繳交完畢。更誇張的是，這是位於桃園的私立幼兒園，還不是台北的學校。

對此，網友看到紛紛留言：「現在養小孩真的很恐怖」、「北部公幼真的很難抽阿」、「國高中的補習費更多，先做好心理準備吧」、「比起養小孩，我還是每個月花錢買套子好了」。

但也有人表示，其實讀準公共幼兒園就可以了，不用註冊費，「差好多，我家上市立幼兒園一個學期才繳181元」、「自己選私立的阿，自己選甘願付好嗎」、「我們三個女兒讀準公共幼兒園不到1萬，好可怕的學費」、「小孩ㄧ養就18年，這只是剛開始」。