在資金寬鬆與股市多頭推動下，全球併購活動在2021年首度突破5兆美元大關。投資銀行看好這波併購潮可望在2022年將維持熱絡。

根據路孚特（Refinitiv）統計，2021年全球併購交易金額不僅輕鬆超越2007年創下的4.55兆美元前波新高，並還首度衝破5兆美元大關、達到5.8兆美元紀錄新高，比一年前激增64％。

受惠於充沛現金與股市強漲，大型收購基金公司、企業與金融機構在2021年的併購交易達到62193件、年增24％，而且每月都改寫紀錄。

投資銀行指出，儘管升息在即，不過他們仍看好這波交易熱潮將持續到2022年。

利率攀高將使借貸成本增加，並進而減緩併購活動。然而併購交易顧問聲稱，2022年仍可見到一系列大型併購案的出現。

過去美國聯準會的寬鬆貨幣政策，曾帶動美股大漲，並讓企業得以藉由低廉的融資成本尋求收購目標。

統計顯示，2021年引領這波併購熱潮的是美國，其併購金額較前一年翻倍到2.5兆美元，占全球交易額的近5成。雖然在拜登政府執政下，導致美國反壟斷氣氛趨濃，但依然無法阻擋企業的併購狂熱。

2021年最大併購交易案包括AT&T旗下用430億美元讓旗下的時代華納與Discovery公司合併。此外私募股權公司所組成的財團則出資340億美元買下醫療用品業者Medline。加拿大太平洋鐵道公司以310億美元收購堪薩斯城南方鐵道公司，以及通用與嬌生的業務分拆等。