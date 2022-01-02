Christian Wood nailed a fan with an errant pass 😅 pic.twitter.com/Au16h722bF — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2021

火箭隊中鋒伍德（Christian Wood）最近意外得罪了一位女球迷而被要求道歉。伍德在去年底對戰黃蜂的比賽，上半場結束前不到10秒抓下防守籃板，大力丟給前場的隊友，嚴重「暴傳」砸到了場邊一位女球迷的臉上，將她打得彎腰倒地。

伍德當場顯得很內疚，賽後對《休士頓紀事報》表示：「但願她沒事，如果她需要比賽門票，我送她。」接著他於IG再度嘲笑自己的粗心大意：「（笑臉）shaqtin也會發生在最好的球員身上，火箭隊第一排座位的門票任她挑。」shaqtin是指Shaqtin'a Fool，就是俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）在TNT節目著名的單元，專門收錄球員出糗的鏡頭。

然而伍德的笑臉圖案激怒了那位受傷女球迷，她對《Inside Edition》表示不喜歡伍德那種嘻笑的態度。伍德的力氣很大，那球砸下去的痕跡、一道一道的籃球紋路直到賽後還留在女球迷臉上，醫生叮囑她要休養3個星期才能回去工作，女球迷堅持伍德欠她一個道歉。

支持伍德的球迷指出那球只是失誤的傳球，並非像有些球員那樣因為發怒而把球砸向觀眾席，況且他已主動提出補償門票，沒必要道歉。美媒則嘲笑誰要火箭隊的門票呢？畢竟該場比賽是黃蜂主場，現場大部分是黃蜂球迷，而且火箭目前是西區墊底的球隊。