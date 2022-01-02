全球剛迎接嶄新一年，美國科羅拉多州的2個小鎮就面臨不好的開始，野火燒毀約1000棟房舍，居民原本期待在家中跨年、迎接新年，卻被迫撤離逃難，不少人流下眼淚感嘆：「以為2022會更好。」
綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）報導，科羅拉多州波爾德郡（Boulder County）12月30日突然竄出火苗，在強風助長下火勢一發不可收拾，蔓延至洛磯山脈以東的2個城鎮蘇必略（Superior）鎮及路易維爾（Louisville），當局緊急對約3.4萬居民發布撤離令。
大火燒毀24平方公里土地，由於1日晚間當地降下大雪，當局宣布野火已不是威脅，不過粗估火勢催毀約1000棟房舍，另外數百棟房屋受損，7人在這場火災中受傷，另有2人失蹤，無人死亡。
現場畫面顯示，被燒成焦黑的房舍上頭覆蓋一層白色積雪，煙霧仍不斷從殘骸中飄散出來，現場瀰漫著煙味，氣氛相當詭異。
目前當局仍在調查火災發生原因，
火災後，當地災民希拉蕊與派翠克．華萊士夫婦（Hilary and Patrick Wallace）在附近的咖啡店點了熱可可來喝，突然一名男子進來大聲宣布自己所有家產都在大火中燒毀了，夫妻倆聽到後忍不住流下淚來。
另一名居民吉文絲（Judy Givens）悲傷表示，「我們以為2022會更好，然後我們有Omicron，然後現在又有這個，開年並不是很好。」
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