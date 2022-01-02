美國科羅拉多州波爾德郡（Boulder County）新年前夕突然發生大火，燒毀許多房舍。

美國科羅拉多州波爾德郡（Boulder County）新年前夕突然發生大火。

全球剛迎接嶄新一年，美國科羅拉多州的2個小鎮就面臨不好的開始，野火燒毀約1000棟房舍，居民原本期待在家中跨年、迎接新年，卻被迫撤離逃難，不少人流下眼淚感嘆：「以為2022會更好。」

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）報導，科羅拉多州波爾德郡（Boulder County）12月30日突然竄出火苗，在強風助長下火勢一發不可收拾，蔓延至洛磯山脈以東的2個城鎮蘇必略（Superior）鎮及路易維爾（Louisville），當局緊急對約3.4萬居民發布撤離令。

Colorado is reeling in the aftermath of the Marshall fire. Three people are now missing, and officials fear the worst. Nearly 1,000 homes have been destroyed with more than 100 damaged. @EmilieIkedaNBC has more.https://t.co/BEurZpMgef — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 2, 2022

大火燒毀24平方公里土地，由於1日晚間當地降下大雪，當局宣布野火已不是威脅，不過粗估火勢催毀約1000棟房舍，另外數百棟房屋受損，7人在這場火災中受傷，另有2人失蹤，無人死亡。

Boulder County officials have estimated that nearly 1,000 homes have been destroyed in Colorado's wildfire. (From @pbsnewshour) https://t.co/QLqL3AJsZC — PBS (@PBS) January 2, 2022

現場畫面顯示，被燒成焦黑的房舍上頭覆蓋一層白色積雪，煙霧仍不斷從殘骸中飄散出來，現場瀰漫著煙味，氣氛相當詭異。

美國科羅拉多州波爾德郡（Boulder County）12月30日發生大火後又降雪。

目前當局仍在調查火災發生原因，

火災後，當地災民希拉蕊與派翠克．華萊士夫婦（Hilary and Patrick Wallace）在附近的咖啡店點了熱可可來喝，突然一名男子進來大聲宣布自己所有家產都在大火中燒毀了，夫妻倆聽到後忍不住流下淚來。

另一名居民吉文絲（Judy Givens）悲傷表示，「我們以為2022會更好，然後我們有Omicron，然後現在又有這個，開年並不是很好。」