受高傳染力的Omicron變種病毒持續讓澳洲疫情延燒，2022年開年第一天，澳洲確診人數便再次改寫新高紀錄。

澳洲人口最多的新南威爾斯省和維多利亞省單日確診案例雙雙創新高，1日分別增加22577和7442人。

計入昆士蘭省、塔斯馬尼亞省，與聯邦政府所在的澳洲首都領地，澳洲1日確診人數達33161人，刷新全國紀錄，超越12月31日的紀錄32946人。