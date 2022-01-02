2022年開年 澳洲新冠確診人數再創新高 09:152022/01/02 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受高傳染力的Omicron變種病毒持續讓澳洲疫情延燒，2022年開年第一天，澳洲確診人數便再次改寫新高紀錄。 澳洲人口最多的新南威爾斯省和維多利亞省單日確診案例雙雙創新高，1日分別增加22577和7442人。 計入昆士蘭省、塔斯馬尼亞省，與聯邦政府所在的澳洲首都領地，澳洲1日確診人數達33161人，刷新全國紀錄，超越12月31日的紀錄32946人。 跨年演出獲好評 小豬月底踏蛋獻新歌 11國駐台使節齊跨年 日本代表扮老虎 #澳洲 #開年 #確診人數 #新冠 #再創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市出動空拍機 順暢疏散跨年20萬人 04:102022/01/02 地方新聞 衝遊樂園跨年 排隊4小時進不去 原地倒數慘爆 08:042022/01/02 生活 超級財報周 台股再戰高點 04:102022/01/02 財經要聞 美股封關 標指年漲近三成 04:102022/01/02 財經要聞 天然氣狂飆 4月恐臨電價風暴 04:102022/01/02 財經焦點 盧正穎專欄－資金調整期 聚焦成長型、ESG權值股 04:102022/01/02 財經要聞 許孟哲新年報喜 曬一家4口照 04:102022/01/02 娛樂新聞 16檔新年新趨勢 法人挺 04:102022/01/02 財經要聞 實體店面回溫 美國2021開店數量可望超越關店 09:182022/01/02 財經 亞諾法 KD呈多頭排列 04:102022/01/02 證券．權證 日本老人電競風行 04:102022/01/02 專題周報 財經熱門新聞 人財兩失… 這股市慘殺1萬點 謝金河：像台股30年前悲運 - 財經 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 豪宅管理費1年600萬 超無言用途曝光 住戶怒炸：太貴啦！ - 財經 買2樓必悲劇？老手打臉揪關鍵：早就是搶手貨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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