儘管高傳染力的新變種病毒Omicron持續在全球延燒，不過南非政府表示，Omicron的高峰期已過，宣布解除宵禁。

南非政府30日稱Omicron的高峰期已過，宣布解除宵禁。南非防疫措施實施將近兩年後，民眾樂見政府在新年前夕宣布解禁。

南非政府表示，評估疫情發展，疫苗接種狀況和醫療體系可用能力後，決定修改防疫規定。最先發現Omicron變種病毒的南非，如今也是全球第一個認為Omicron已過高峰期的國家。

不過南非政府同時表示，民眾仍應接種疫苗，並遵守在公共場所佩戴口罩等防疫規定。