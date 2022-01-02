高傳染力的Omicron變種病毒持續在全球蔓延，根據英國最新研究顯示，變種病毒Omicron的住院風險約是Delta的三分之一。

英國分析逾100萬起Omicron與Delta案例發現，Omicron的住院風險約是Delta的三分之一。英國衛生安全局（UKHSA）攜手劍橋大學醫學研究委員會生物統計部門，分析逾52.8萬例Omicron和57.3萬例Delta案例，得到以上發現。

研究亦發現，疫苗對抗Omicron的效果良好。衛生安全局表示，施打第2和第3劑疫苗後，感染Omicron的患者不論有無症狀，住院的風險都較低。與沒有施打疫苗的Omicron患者相比，注射3劑疫苗的患者住院風險減少81％。

衛生安全局首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，分析結果與其他振奮人心的跡象一致，不過鑑於Omicron的傳染力高，醫療服務仍然承受壓力。