2021年美股封關雖然收黑，但三大指數全年皆有兩位數漲幅，其中以標普500指數大漲近三成最為亮眼。12月就業報告與聯準會（Fed）會議紀錄為2022年首周的財經焦點，將牽動美股走勢。

2021年標普500指數勁揚27％，年漲幅超越道瓊工業指數的19％，以及那斯達克指數的21％。三大指數寫下年線連3紅紀錄。標指在2021年上升70點，漲點創下史上次高紀錄，僅次於1995年的77點。

美股結束亮麗的一年後，12月非農業就業報告與聯準會會議紀錄為開年首周市場關注焦點。經濟學家預估新增就業人口將達40.5萬，可望較11月的21萬人大增將近一倍，失業率預期由4.2％下降至4.1％。

聯準會將於1月6日公布12月會議紀錄，聯準會在該次例會宣布將加速縮減購債，結束購債時間由6月提前至3月。外界將3月例會視為是首次升息時機，聯準會預測2022年將升息3次。 隨著聯準會將結束購債和升息，加上美國通膨居高不下，策略師預期2022年股市波動可能加劇。根據美國財經媒體CNBC的策略師調查顯示，專家平均預期2022年標普500指數將達5050點。

諮詢機構Bleakley Advisory Group投資長布克瓦（Peter Boockvar）表示，過去兩年的流動性規模前所未見，2022年起流動性將縮減。聯準會緊縮循環已經與股市密不可分，兩者早已相互緊密連結。

布克瓦指出，其他國家的央行也開始縮減購債和調升利率，全球都將感受到緊縮貨幣政策的影響。

2021年封關日三大指數連袂收黑，道瓊指數31日收低0.16％，報36338.3點；標普500指數下滑0.26％，收在4766.18點；科技股雲集的那斯達克指數下挫0.61％，報15644.978點。

不過三大指數月線同步收高，道指12月勁揚5.4％，寫下月線連5紅紀錄，那指全月上升0.7％，月線連續6個月收高，標指月線收紅4.4％。