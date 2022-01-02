天王夫妻檔周杰倫（周董）、昆凌即將迎接結婚7周年，不吝嗇放閃的小倆口感情幸福又甜蜜，而適逢2022新年，周杰倫則在網上曬出最新全家福，一家四口難得都以正面入鏡，6歲女兒小周周（Hathaway）及4歲兒子（Romeo）高顏值相當吸睛，全家福照唯美又浪漫。

周杰倫保護孩子隱私，分享兒女照片時，多數是背面、側面或是貼圖遮掩，而周杰倫這回慶祝2022新年時，他則是罕見曬出一家四口正面、高清照片，一對子女雖然都戴著酷帥墨鏡，不過6歲Hathaway和4歲Romeo臉蛋相當可愛，Hathaway遺傳媽媽的長腿基因，Romeo則神似迷你版的周杰倫，父子倆有默契對著鏡頭裝酷、甩帥，一家四口幸福洋溢。

周杰倫曬全家福照的同時，他也寫下：「新年快樂！希望大家有美好的開始，也能快樂地度過2022年」，文末還不忘標記嬌妻昆凌，而昆凌則寫下：「周家人祝您和您的家人擁有愉快的假期，並祝您新年快樂。祝2022年身體健康、幸福美滿！」

周杰倫和昆凌同步曬天倫，全家福照唯美又浪漫，曬照一夜已吸引超過30萬粉絲按讚，網友也紛紛留言讚：「要一直一直在一起幸幸福福快快樂樂呀」、「你一定是個好老公，好父親」、「好幸福的一家人！孩子好帥好漂亮啊」、「周董你瘦好多」，還有歌迷趁機敲碗周董新作品「新年快樂 哥！是時候出新歌了」。