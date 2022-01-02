好市多是不是真的有一種魔力，讓人進去了，沒買夠就不出來。一名女網友透露，她逛好市多會突然失心瘋，苦勸眾人「沒事不要隨便進去」，瞬間引起網友熱烈討論，不少過來人相當認同她的良心建議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，好市多真的不能進去，否則一個不小心，荷包恐大失血，「我家9張小朋友就這樣不見了」。原PO至今仍想不起來，買了這麼多東西，到底是怎麼用機車載回家的。

網友分享她的戰利品，花了近1萬元。（翻攝臉書）

根據她分享的購物內容，買了部隊鍋、鮭魚、壽司、餅乾、麥片、雞肉、橄欖油等，幾乎都是食品類，而且份量還不少。

原PO分享自身經驗後，網友們心有戚戚焉，「真的！不能常去好市多，因為看起來每一樣都需要，然後不小心買超多」、「重點是花了快1萬元，這些東西買回家有地方放才厲害」、「我也失心瘋買一堆，結帳時見金額傻眼，8個小朋友」、「結論是好市多有毒吧」。