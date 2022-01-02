新冠疫情一度重創實體店，導致收店無數，然而隨著解封後經濟重啟，人流回升，帶動近期一波開店熱潮，尤其是網路零售商紛紛開設實體店面，藉此開發新客源並提升獲利。最新數據顯示，2021年美國開店數量可望超越關店數，寫下五年來首見。

根據全球研究與顧問公司Coresight Research調查，2021年零售商宣布開店5083家，關店5079家，後者創五年來最低。

Coresight執行長溫思維（Deborah Weinswig）指出，「實體店面如今不只是店面而已，這趨勢才剛開始興起。」

傳統零售業者在疫情期間趁機進行整頓，使得當經濟重啟時，得以重返有機成長。Dollar General、Dollar Tree、Five Below、Tractor Supply、Burlington等業者近期大舉擴店。

除此之外，直接面對消費者（Direct To Consumer，DTC）零售商掀起一波開店熱潮，網路家具商Wayfair即為一例。過去Wayfair未曾有商店，但2022年將有3家零售店在麻州開幕。

該公司行銷長薛文表示，除了租金低之外，讓顧客觸碰與感受產品、提升品牌知名度，皆是決定開設實體店面的原因，「我們知道顧客喜歡網購，但他們也喜歡與人互動」。

Leap房地產部主任費茲（Rebecca Fitts）表示，DTC出現開設實體店面的需求變得更強烈。

採取DTC模式的線上眼鏡銷售品牌Warby Parker計劃在本財年結束前新增161個據點，表示未來將擴展至逾900個。

Warby Parker共同創辦人暨執行長吉爾波（Dave Gilboa）先前表示，這些門市生產力相當高，每個據點在開設不到20個月就回本，強調實體店有助於提升品牌知名度、吸引新客源同時服務舊客人。