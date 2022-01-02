墨西哥政府宣布，該國央行預計2024年發行自家數位貨幣。由於墨西哥國內大多以現金交易為主，央行盼利用最新支付科技以促進普惠金融（financial inclusion）。墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2021年12月29日晚間在推特發布這項消息，表示該國央行視新技術與支付基礎架構為至關重要的事，這有助提振國內普惠金融。

墨國央行曾提及在研究以多階段發行數位貨幣的計畫，將作為現行電子支付系統平台基礎，「透過迅速、安全且有效的架構」以擴展支付選項。知情人士透露，央行官員一直與金融機構討論推出數位貨幣所需的執行面與基礎架構，該數位貨幣可作為民間日常交易所用。

目前該國仍多以現金交易，尤其是龐大的地下經濟。以2020年為計，地下經濟約占墨西哥國內生產毛額的22％左右。墨西哥央行曾警告，加密貨幣資產價值波動且接受度有限帶來的風險。不過，該央行對發行數位貨幣抱持開放態度，認為這是促進普惠金融的方式。

墨國央行總裁迪亞斯德萊昂（Alejandro Diaz de Leon）2021年7月在國際貨幣基金（IMF）會議表示，「有鑑於加密貨幣資產日益普及，並考量到相關風險，央行必須迅速行動，發展出最新型式的資金和完全可運作的數位貨幣」。墨西哥目前規畫的數位貨幣為虛擬或電子型式的法定貨幣。

央行主導的數位貨幣在全球已有先例，巴哈馬於2020年10月推出「沙元」（Sand Dollar），成為全球第一個由央行發行數位貨幣國家。國際清算銀行（BIS）2021年曾發布一項調查結果，全球約86％的央行正在研究由央行推數位貨幣的可能性，60％的央行正實驗相關技術，14％的央行正在執行測試計畫。