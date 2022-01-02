絢麗的煙火秀在近幾年已成為跨年不可缺少的重頭戲，日前我外交部就發布訊息，稱會以國際衛星向全球實況轉播101的燈光煙火秀及倒數活動，有民眾想與國外友人分享卻遲遲搜尋不到連結，最後錯過倒數，向外交部臉書確認時，還被回嗆「自己讀清楚一點」，讓民眾氣炸。

外交部在2021年12月31日發布訊息，指出會從當日23時55分起以國際衛星向全球實況轉播「台北101大樓跨年燈光煙火秀」及倒數活動盛況，並稱「跨年煙火影片也可在外交部『潮台灣』（Trending Taiwan） YouTube頻道觀賞」。

外交部表示會以國際衛星訊號向全球轉播台北101的跨年燈光煙火秀。（圖／翻攝自外交部官網）

據《中廣新聞》報導，有民眾閱讀媒體報導相關內容後，本開心準備與德國友人分享台北101的跨年盛況，不料卻遲遲搜尋不到連結，最後錯過倒數，因此在元旦私訊外交部臉書詢問，結果被小編回嗆「衛星訊號是提供給國際媒體，麻煩自己讀清楚一點」，讓該位民眾不滿說「自己不講清楚，嗆民眾啊？」

該位民眾表示，自己花時間為政府提供建議，沒想到卻會被官員羞辱，並質疑若沒有進行全球直播，為何媒體以類似字眼報導後外交部卻沒有進行澄清，質疑「是搞大外宣嗎？」

面對憤怒的民眾，外交部最後僅感謝民眾訊息，並稱「歡迎轉貼煙火給您的國際友人」，隨後就不再理會，讓該位民眾更氣，說「花時間劃線嗆民眾很快？正面回應就避而不談？」