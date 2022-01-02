無黨籍立委林昶佐罷免案和台中第二選區立委補選的投票，都將於1月9日舉行，備受外界關注，對此，資深媒體人黃暐瀚觀察選戰態勢，認為目前局勢是「北市無憂，重兵台中」。

針對中二選區和罷昶選情，黃暐瀚日前（2021年12月30日）在臉書發文表示，他認為「北市無懸念」，黃指出，四大公投在北市中正萬華立委選區，開出5萬9000多張同意票，這數字離罷免門檻6萬1000千，還差2000多票，不過在罷免案提出後，林昶佐轉趨低調，仇恨值有效降低，環南「東哥」也不怒了（指環南市場自治會長林勝東）。

至於國民黨方面，黃觀察，現在藍營內亂，北市議員鍾小平提出罷免，一旦罷免成功，鍾小平看來是最可能參加補選的人，結果國民黨議員做壁上觀，大家不想幫忙，不肯幫忙，離6萬1千票門檻，自然更遠，且總統蔡英文進場護盤了，關鍵年輕票挺昶，要罷更難。

黃暐瀚強調，在北市無憂下，現在民進黨重兵台中，首先，一樣的四大公投民意，換到台中做比較，台中的「不同意」票大於「同意」票；其次，這段時間顏家的形象受到很嚴重的挑戰，違建、豪宅難免衝擊支持者的投票意願，之前檢調約談「炒米粉事件」，多少會造成地方的支持者「避而遠之」，少惹麻煩；再者，林靜儀是空軍，顏家陸軍，這是空軍和陸軍的「對決」。

黃暐瀚預估，如果返鄉投票的年輕人多，林靜儀勝出；反之，則顏寬恒應該可以險勝；黃直言，這就是為什麼蔡英文要喊「靜昶守護」，因為蔡在呼喚年輕人回鄉投票。