本季到現在還沒上場打過1場比賽的七六人後衛班西蒙斯，儘管跟七六人之間關係已經無法挽回，更謠傳他被罰款超過1000萬美元，可是看來他一點也不在乎，反而是在去年耶誕節期間，跟比他大兩歲的英國藝人瑪雅賈瑪宣布訂婚的好消息。

班西蒙斯跟瑪雅賈瑪的戀情是在去年夏天溫布頓網賽期間爆出的，也讓瑪雅賈瑪大方出現在上季七六人比賽場邊幫男友加油，甚至上季七六人遭老鷹淘汰出局，班西蒙斯遭受龐大批評之際，他也第一時間飛到英國跟女友相會，擺明只想談戀愛。

27歲的瑪雅賈瑪從小就想擔任電視台主持人工作，直到2014年才迎來演藝事業的轉折點，開始擔任英國MTV電視台「The Wrap」節目主持人，人氣與事業逐漸走紅，她也曾經當過英國新聞台BBC的廣播播音員，職業生涯跨足不少領域。

如今班西蒙斯可說是球場失意、情場得意，問題是隨著他到現在還沒辦法找到願意打球的新東家，持續這種等同失業的無奈情況，雖然跟未婚妻約會的時間變多了，但這樣繼續下去的話，他恐怕連重返NBA機會都越來越少，可是他會在乎嗎？