衛福部長陳時中昨天在總統府元旦升旗典禮領唱國歌，台灣民意基金會董事長游盈隆質疑這「是在演哪一齣？」民進黨因意識型態，唱國歌一向都「卡卡的」，陳時中此番帶頭唱，而且大聲唱，是民進黨覺得昨非今是，還是另有其他目的？

對於蔡英文總統今年發表的新年談話，游盈隆認為，內容四平八穩，關照的都是短期施政重點，沒有特別突出的地方。至於憲改，提都沒提，「看來已出局」，而這也代表她第二任就職演說所提憲改倡議確定跳票。

整場儀式活動中，醫護人員角色吃重，政府藉此公開讚揚、肯定和感謝第一線防疫工作者，他說，這是溫馨且恰當的。倒是，疫情指揮官陳時中帶頭唱國歌一事，值得一評。

游盈隆指出，民進黨人唱國歌一向都卡卡的，尤其是政務官。印象中只有蔡英文唱國歌時嘴巴會張的比較大，其他人率皆硬著頭皮隨意哼幾句，意識型態使然，不足為奇。因此，陳時中此番帶頭唱，從頭唱到尾，所為何來？令人好奇。

尤其是國歌歌詞，「三民主義，吾黨所宗，以建民國，以進大同...」，他說，「吾黨所宗」這四字，一直被民進黨人深痛惡絕，認為乃「國民黨黨歌」，做為國歌並不妥。「但現在阿中部長帶頭唱，而且大聲唱，是民進黨覺得昨非今是，還是另有其他目的？」

游盈隆表示，坦白講，中華民國國歌，高低音起伏很大，抑揚頓挫，並不好唱。國慶場合帶頭唱國歌，更不容易，除非像阿妹這種等級歌手。陳時中帶領醫護人員唱，意思到了，至於實際表現如何？已經不是重點。