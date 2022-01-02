台北市長柯文哲2022年元旦到總統府前參加升旗，柯文哲妻子陳佩琪1日在臉書表示，柯文哲清晨5點多就出門，說要去總統府升旗。陳佩琪直言，「想也知道一整天一定又搞到很晚才回家」，而這也讓她想起跨年晚會，主持人邰智源問她，「長期以來，為什麼可以接受先生每天都如此晚回家？」

陳佩琪說，以前曾寫過一段話：「先生過去在台大當重症醫師，平日工作時間就很長，ICU的醫師更是作息不定，常常半夜被call，身為妻子的我長期以來就學著不要去煩他，他能好好休息，要是晚上被叫去醫院，精神好一點，病人一定可以得到更好的處置，想更遠一點的，搞不好病人的存活率會更提高也說不定，那不也算我的功勞嗎！」所以跨年晚會她回應主持人，「是這樣沒錯，但我以他為榮啊」。

回憶兩人剛結婚不久時，陳佩琪表姊要結婚，自己打扮美美的跟柯文哲約好要去參加婚禮，結果出發前柯接到醫院電話，就說要去ICU看個病人，稍後再聯絡。結果她等了半天也沒消息，於是自己跑去台大ICU的門外等，看見外面坐著一排、應該是危急病患的家屬，大概知道病人正在急救中，看到家屬焦慮等待的表情，自己也不敢按鈴問先生什麼時候可以忙完，只是跟家屬一樣在門外等待，直到有護理師認出她，對她說「再等等， 快好了」。陳佩琪說道，不知又過了多久，柯文哲如釋重負的走出來，她猜想，應該是病患穩定了，於是兩人趕著去吃喜宴菜尾。

而跨年晚會當天，主持人當著柯文哲和陳佩琪的面說，「自己太榮幸了， 能被邀請來這裡和市民一起跨年！」陳佩琪在文中表示，其實這也是她的心聲，這七年多來，除其中有一年人在國外，其餘六次都很榮幸能和市長和市民一起倒數。

柯文哲任期今年屆滿，陳佩琪說，「年底就回歸一般市民了，有個願望就是往後不論遇到什麼挫折，自己能更堅強努力。」新的一年到來，陳佩琪也期許疫情能快快散去， 大家都平安健康。