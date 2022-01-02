雙節來臨，北京各大金店逐步進入到一年當中的消費高峰。許多投資人趁著金價每次的下跌過程中，都會集中購買，作為家庭資產的儲備，年輕家庭成為大陸黃金消費的主力。

據央視網報導，2022年的第一天，在北京一家老牌金店開門前，門口就已經有不少顧客排隊等候入場。一走進商場就能看到，與虎年文化有關的賀歲飾品被擺在店內最顯眼的位置。

據報導，賀歲飾品價格一般從800、900元（人民幣，下同）到3000、4000元不等。在滿足不同消費需求的同時，尤其受到年輕人歡迎。

與中老年人相比，年輕一代對黃金的消費習慣有所不同，款式、工藝、文化都是能夠吸引他們的亮點。

統計資料顯示，目前大陸金店3／4的顧客年齡在25到35歲之間，家庭式消費成為節前消費的主流。

此外，隨著2021年下半年，黃金價格波動整體趨緩，消費者的投資熱情顯著高於疫情前水準。

黃金投資分析師表示，2021年全年的國際金價，年初開盤1900美元左右，隨著第1季度震盪下跌，第2季度V型反轉，下半年金價圍繞1800美元區間上下波動，全年收盤在1829美元。金價每次在下跌過程中，投資者都會集中購買投資。