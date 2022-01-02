日本網球女將大坂直美前陣子在《VS Voices》播客節目談起2018年的美網決賽，也就是她職業生涯起飛的一戰。球迷可能還記得當時小威廉絲（Serena Williams）的失態，幾乎毀掉了大坂直美初次摘冠的喜悅。不過大坂直美這次幫小威說話，她認為那是外界故意放大檢視小威，是一種性別歧視。

大坂直美說：「如果是一個男選手那樣做，就不會被報導得那麼大了。其實有男選手做過遠比那個更過分的事，包括去年和今年（2020和2021年）有些事根本沒被報導。」「我不知道是否因為她是小威，或是大家喜歡報導負面新聞，我不認為如果我們兩個是男選手會有一樣的結果。」

當時小威與主審拉莫斯（Carlos Ramos）爆發爭吵，小威怒罵拉莫斯是「小偷」，拉莫斯要求小威道歉。最後頒獎時美國主場觀眾噓聲大作，搞不清楚狀況的大坂直美被嚇哭。小威被記3次警告，賽後被罰款13100美元，同時美網決定不再讓拉莫斯參與小威的比賽。大坂直美說：「大家對小威很有興趣，不管她做什麼都會引起注意，很不幸是那種時刻被大家注意到。」

小威當時因此遭到媒體許多批評，不過男網球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的負面報導不會少於小威。喬帥在去年美網誤擊線審而被踢出比賽，又在東京奧運連累隊友，還有先前輕忽防疫的風波都遭到媒體大肆嘲笑，並沒因為他是男人而放過他。