女星陸元琪2016年結束與「小胖老師」袁惟仁的14年婚姻，她自此母代父職，一肩扛起養育子女的責任，如今袁惟仁因摔傷頭部長期臥床，爆呈現植物人狀態，陸元琪的經濟重擔則更重，只能沒日沒夜工作，跨年這天大家都在開趴慶祝，陸元琪卻是積勞成疾，獨自拖著無力的肉體下山處理，甚至身體冒出「黑紅色警訊」。

陸元琪自離婚後，就自己養育一雙子女，必須不斷工作才能供應家庭開支，她除了復出演藝圈接通告外，還經營電商，在社群直播帶貨，昨天元旦她在臉書PO文，表示自己在2021年12月30日做完最後一場直播，隔天是2021年的最後一天，但她「積勞成疾，病了」。

陸元琪表示，當天孩子們跟工作夥伴都去熱鬧慶祝跨年，「我一個人拖著無力的肉體跟痛炸的喉嚨下山去按摩舒壓」，好不容易能休息，卻是病痛全爆發，她肩膀、脖子僵硬，「雙腿腫到跟懷兒子的時候一樣腫，全身尋麻疹一直發作」，幫她按摩的妹妹堅持要她拔罐再回家好好睡一覺，陸元琪久違拔罐，「拔完後每一圈都是黑紅色，嚇到自己了」。

因為跨年夜這場突如其來的病痛，陸元琪回家路上檢討了自己，許下新年願望，「2022起，我要開始愛自己照顧自己的身體」，表示這段時間感冒又放著身體冰冷，也因直播一直說話，導致喉嚨痛破音，拖著病痛的她終於回到家，趕緊到浴室泡澡。

泡造中，陸元琪聽著外頭放煙火的聲音，感受到難得的清幽，決定泡好澡後不再碰工作，要直接上床睡覺，「我的跨年泡在浴缸裡，然後從十二點多斷斷續續睡到現在，精神好些了」，她問候粉絲是如何跨年的？「小琪祝福每一位愛我的你們，新年快樂，平安健康唷」。