54歲藝人張銘杰上月27日晚間因心律不整緊急住院，經紀人證實他正留院觀察，已向手上兩部ON檔戲劇組告假，昨（1）日張銘杰已經在臉書報平安，並感謝醫療團隊的照顧。

張銘杰（前藝名：張傑勛）在《天之驕女》演反派議長彭其民，坐擁大小老婆陳小菁和李珞晴，在12月27日拍ON檔戲時發現心跳加速到140緊急送醫，經過5天的治療，昨（1）日張銘杰在臉書向大家報平安，「這5天，經過振興醫院賴緯聰醫師，以及11樓護理團隊的悉心照顧下，心率不整的問題總算控制下來，後續就在家休養和藥物控制，請大家再給我一段時間，一定還給大家一個活跳跳的張銘杰，再演戲給你們罵」，並感謝醫療團隊一路的照顧；而張銘杰 住院5天期間也自嘲有收獲「十幾年不見的8字頭體重」。

住院期間張銘杰透過經紀人表示「他平時就有心律不整，每3個月需要回診一次，目前都是靠藥物控制，沒想到27日晚間心跳直接飆高到140，才緊急住院，經過3天的打針又降到130。」

張銘杰平安文一曝光，也湧入星友況明潔、夏如芝、張捷及粉絲留言「帥氣十足的議長新年快樂，早日康復，我們大家還要看你演戲」、「早日康復~新年快樂」、「拍戲辛苦了，早日康復」。