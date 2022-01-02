教育部強化中小學校舍耐震能力，2020年至2022年期間投入166億元改善1326棟校舍，預計於今年年底，全國公立高中以下學校皆可達內政部耐震規範。

921地震後，教育部國教署透過耐震評估針對1999年以前校舍進行全面健康檢查，確認耐震能力，並逐年編列經費改善。其中，自2009年起即全面展開校舍耐震力健康檢查，並針對其中耐震能力初步評估Is值80以下之耐震能力嚴重不足校舍，逐步完成改善作業，於2019年底已累計完成校舍補強6526棟。

同時，考量全國公立高級中等以下學校校舍數量龐大，為持續強化校舍耐震能力，進一步改善耐震能力初步評估Is值80至100之耐震能力不足校舍，國教署再向行政院申請公共建設預算，預計於2020年至2022年期間投入166億元改善1326棟校舍。

以高雄市加昌國小為例，該校行善樓於2019年率先完成補強工程，而誠正樓、敬業樓、專科大樓則於2020年12月進行結構補強，其中已竣工的行善樓透過學校與技師積極研商與規畫溝通，採用擴柱與獨立基腳進行補強作業，並運用仿石漆進行外牆修飾，以水藍、粉橘與象牙白的色彩搭配，讓老舊校舍搖身一變，成為繽紛又童趣的校舍。

教育部國教署表示，透過縣市政府與學校積極配合，並結合課程教育，在營造更安全的校園環境之餘，也能加強使用者對於耐震補強的了解。同時藉由重新美化校舍外觀及配置建築色彩，帶來了不同以往的美感體驗，國教署透過校舍補強工程提供師生一個放心教學與快樂學習的環境。