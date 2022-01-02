上季獲選年度MVP的金塊明星中鋒「小丑」約基奇，日前接受《CNN》專訪坦承，自己來到美國打NBA之前，是每天都會喝2到3公升可樂的「可樂狂」，沒想到來到美國之後僅過1周，就發現自己比其他球員體能差太多，甚至萌生打道回府念頭。

「我以前待在塞爾維亞，每天都要喝2到3公升的可樂，但在飛往美國的班機上，我喝完最後一罐可樂，」約基奇表示，「因為來到NBA的第1周，訓練對我來說格外困難，當時我感覺所有隊友都比我強壯，當時我就想放棄NBA，我想回家。」

幸好約基奇接下來決定戒掉自己最愛的可樂，且在飲食上適時控制，不讓自己出現過胖情況，隨後3度獲選全明星球員、3次獲選年度隊伍，甚至上季成功當選年度MVP，證明他真的願意放棄自己最愛的可樂，選擇用更佳體態面對NBA。

只是約基奇確實屬於易胖也易瘦的體態，每當NBA來到休兵期間，他回到塞爾維亞放鬆之際，常常被拍到身形臃腫模樣，可是每次回到金塊進行季前訓練營，他的身材就越來越精壯，看來他似乎已經找到如何有效調整自己體態的答案，也讓他越來越適應NBA。