泰國打算採購F-35隱形戰機

泰國皇家空軍正在尋找新戰機，以汰換老舊的F-5和F-16。空軍總司令納帕杰（Napadej Dhupatemiya）說，他們打算採購8架美製F-35隱形戰機。

據《曼谷郵報》（Bangkok Post）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）1日報導，納帕杰說，老舊的F-5和F-16服役已超過30年，維修費用與安全風險很可能與日俱增，而採購最新型的戰機，在於加強國防力量。

他強調，由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）打造的F-35如今費用已由最初每架1.42億美元（近40億台幣），降低為8200萬美元（近23億台幣），可算是最好的選擇。

納帕杰指出，瑞典紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen）新戰機1架8,500萬美元（近24億台幣），看來洛馬的產品並非遙不可及。他說，視談判而定，1架F-35價格甚至可能壓到每架略高於7000萬美元（約19億台幣）。

此外，納帕杰說，採購F-35預算案將從10月開始的2023會計年度啟動，要是泰國空軍選擇堅持推動採購案，就必須回答一切問題。