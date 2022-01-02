YouTube網紅阿滴日前訪問美國在台協會處長孫曉雅，討論美台關係和兩岸議題等國際局勢，引發許多網友關注，不過卻有網友發現阿滴和孫曉雅吃飯時的一個舉動很不禮貌，恐有「丟台灣人的臉」之嫌，意外引起正反兩派議論聲浪。

一名網友2021年12月31日在《Dcard》發文表示，阿滴在訪問AIT處長孫曉雅時，其中有一個動作「非常沒有禮貌跟文化」，恐是最失敗的國民外交。該網友指出，在阿滴的影片中可看見，阿滴和孫曉雅兩人一邊互動一邊聊天，其中一幕阿滴放下筷子時，阿滴是把筷子插入麵食當中，但孫曉雅把筷子放在碗上。

阿滴訪問AIT處長孫曉雅，其放筷子方式意外引起網友熱議。（圖／翻攝自阿滴英文Youtube）

該網友直言，在台灣以及華人文化習俗裡，影片內筷子的擺法是祭祀或是恭請先靈享用，通常是在為往生者祭拜時才會做的動作，不管是自己的碗裡、或者添好飯遞給他人的同時，都不能貪一時之便將筷子插入碗內做出「上香」的晦氣舉措。該網友強調，雖然年輕一代比較沒這方面的禁忌，不過正式場合訪問官員面前還是要注意用餐禮儀。

該貼文一出，引發網友正反兩面意見，有網友認為，「文化什麼的先不說，做訪問筷子還這樣插真的蠻難看的」、「雖然整體來說瑕不掩瑜，但還是覺得這個有冒犯到禁忌」，但也有網友表示，「網友是都酸到沒東西可以酸了嗎」、「不要再為了黑而黑嗎，有夠無聊」、「無聊，什麼時代了這很重要嗎」。