美國新冠疫情大爆發，外交部今天表示，我駐美國代表處元旦新增2名確診案例，累計近期確診人員共5名，代表處已為確診人員的辦公樓層進行深度消毒作業，目前駐處對外的領務服務如常運作，不受影響。

美國在聖誕節之後，確診病例創下美國疫情爆發以來新高。外交部副發言人崔靜麟表示，駐美國代表處1名人員上（12）月29日出現身體不適現象後，於30日赴醫院進行PCR檢測，並於今年1月1日確診。

另1名人員並無不適症狀，12月30日進行PCR檢測後也於1月1日通報確診。他說，兩人症狀均屬輕微，並依規定居家隔離中。駐美國代表處近期確診人員共5名，正持續關注相關人員健康狀況，並採取必要防疫措施。

崔靜麟指出，駐美國代表處已為確診人員的辦公樓層進行深度消毒作業。由於該2名確診人員在辦公大樓的活動範圍有限，目前駐處對外的領務服務如常運作，不受影響。外交部已提醒駐處加強落實防疫措施，並密切注意美國疫情發展，隨時提供駐處必要協助，以確保外館同仁及眷屬的健康。