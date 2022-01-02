中華奧會去年底改選，林鴻道主席眾望所歸，獲委員支持，高票連任。值此新年及新任期開始之際，林鴻道主席除了祝賀大家新年心想事成、平安順利外，特別發表「就任第13屆主席暨2022新年對奧會大家庭的祈願」，帶領奧會創造新風貌、新氣象。以下是林鴻道主席祈願內容。

「各位奧會的夥伴大家新年好。先祝賀大家新年心想事成、事事順利！感謝大家對我擔任兩任中華奧會主席的肯定，並願意再給我一次機會，擔任第13屆主席，和大家一起為我國的體育運動發展共同打拚。

過去8年，我一直致力在如何讓體育運動能成為國人生活的一部分，如何讓運動員能被重視，如何讓運動員有一個健康健全的訓練環境，而這些努力的目標都是希望能幫國家持續締造體育運動的佳績。在選手的訓練上，推動黃金計畫上路是我很自豪的一件事。為了東京奧運，政府3年投入了12億元的訓練經費。黃金計畫實施至今，本人常常與選手、教練及相關同仁討論如何讓黃金計畫的實施更有彈性、更能有效幫助選手，並透過各種管道促使主管單位修訂相關規定。2024巴黎奧運及2028洛杉磯奧運的黃金計畫已啟動，期待持續的滾動修正，在選才、育才方面都能以更有彈性的方式，給予選手們最有效的訓練支援。

另外，選手要健康的訓練就要杜絕運動禁藥的使用，奧會在過去數年努力推動中華運動禁藥防制基金會的成立，最後得到WADA的承認，並完全接手運動禁藥防制的工作。為了讓基金會能順利成立，基金所需的3000萬元由奧會及本人各捐贈1000萬元，也感謝中華民國大專院校體育總會及中華民國高級中等學校體育總會力挺，各捐獻500萬元。

對於運動員的照顧，我也積極促成政府通過優秀運動員轉任專業教練一案，保障運動員的退役生涯，就是希望運動員能無後顧之憂的投入訓練面對賽事，落實「打球也能當飯吃」。

對於體育運動的支持，光靠政府絕對是不足的，如何結合社會上更多更廣的資源，才是終極之道。在奧會以及各界的努力下，立法院終於在去年12月三讀通過運動產業發展條例部分條文修正草案，對企業贊助體育祭出了150% 抵稅額。此一修法，雖然與推動的目標尚有落差，但能跨出這一步，先求有再求好，絕對是鼓勵企業支持體育發展的一大突破。

未來四年，本人希望能在各位夥伴的支持下，為體育運動的發展持續努力。有幾件事是個人一定會努力推動的：國家級運動科學中心的成立、產業化為方法讓體育運動成為國人生活的一部分、提升中華台北在各級國際體育組織中的行政地位、徹底貫徹國際奧會2020+5、加強投資奧林匹克學院深耕奧林匹克教育、堅持奧會自主權及深化與政府部門的夥伴關係、透過良善治理持續提升奧會的士氣與績效。

最後，敬祝各位夥伴身體健康、闔家平安喜樂。」