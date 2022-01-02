台北跨年晚會請來《木曜4超玩》與「Lulu」黃路梓茵搭檔主持，陣容排開共7個人相當龐大，未料《木曜4》主持群互動太乾、尬聊而飽受批評，甚至有工作人員爆料，腳本早提供，但《木曜4》主持群還是不太熟，網友還狠評0分、酸是「薪水小偷」，引發爭議，對此，《木曜4》主持人之一的邰智源昨（1日）則在IG以「薪水小偷」自嘲，還釣出《木曜4》製作人、Lulu回應。

邰智源昨在IG曬出主持跨年晚會照，寫下新年祝福：「謝謝大家，2022跨過來了，今年一切也平安順利唷」，最後，邰智源還幽自己一默，並自嘲：「『薪水小偷』阿公敬上」，發文釣出《木曜4》製作人百祥留言，並提到Lulu虧邰智源是「薪水小偷」一事，「關於薪水小偷這件事...到底是Set好的橋段，被人故作文章，還是一個驚人的內幕，我在這裡...必須嚴正的做一個回答...完全是真的，七年來都是這樣..台照明真的是一個高超的宵小，主題曲應該要改成「我從紅銅偷到主持，從百祥偷到LuLu，太北爛」。

製作人陳百祥幽默回應。（圖／取材自邰智源Instagram）

Lulu也現身留言：「哈哈哈哈哈哈我愛薪水小偷」，網友則紛紛力挺：「邰氏薪水小偷～莫名的有哏欸，辛苦了！！邰桑～」、「阿公你昨天表現的很棒，非常薪水小偷」、「薪水小偷那段真的太可愛了」。

《木曜4超玩》主持群擔任台北跨年晚會主持人。（圖／本報系資料照片）

其實，Lulu昨就透過經紀人表示，這段演出是經過設計，「演出橋段都經過討論，我相信像邰哥這樣資深大方的前輩不會因節目效果生氣」，強調沒有對邰智源不敬的意思。