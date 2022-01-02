隨著太空旅行愈發來愈蓬勃發展，人類在不久的將來或許能夠成功殖民太空，不過英國太空專家克基爾（Charles Cockell）警告，屆時人類可能面臨糧食不足問題，到時候可能重演人吃人慘劇。

"They are going to eat each other if there is no other way to survive."https://t.co/12Z626DAfx — Futurism (@futurism) December 30, 2021

科學網站「Futurism」報導，英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）天體生物學教授克基爾日前接受英國《地鐵報》（Metro）專訪時表示，當人類未來試圖殖民木星的衛星「卡利斯多」（Callisto，又稱木衛四）或土星的最大衛星「泰坦」（Titan，又稱土衛六）時，當農業及作物系統失效時，屆時有可能面臨人吃人的可怕後果。

他以1845年英國皇家海軍富蘭克林爵士（Sir John Franklin）率隊探索北極的歷史慘劇為例，指出當時船隊試圖尋找西北航道，儘管船上配有當時最先進的設備及罐頭食物，但船隊仍迷失、受困，最終演變成人吃人的慘劇。

克基爾說：「如果你把一群人放到卡利斯多，結果情況開始出錯、植物成長模組崩潰，如果沒有其他方式生存，他們就會開始吃彼此。」

「Futurism」評論，克基爾的預言雖然聽起來有些荒唐，但他實際上是在警告，在人類殖民更遙遠的星球前，作物系統必須先在月球或火星上進行測試及改良。