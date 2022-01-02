一名人妻結婚剛滿3個月，發現老公與弟媳之間的相處很不尋常，之前同住時不但會靠很近講悄悄話、私下聊LINE，甚至還抓包老公在弟媳房間打手槍，讓原PO感到非常不舒服，就連網友聽了也直呼噁心，表示「這我完全不能接受」，要原PO快跑。

這名女網友日前在Dcard表示，弟媳在小孩上幼兒園前一直都與公婆、先生住在一起，弟弟在外地工作，而她先生承擔了很多他弟的責任，婚後原PO搬進來一起住，發現先生與弟媳很多互動太親密，讓她感到不舒服，包括雙方講悄悄話會靠很近、搭話時先生會從後頸的地方拍弟媳的背、私下聊LINE、會碎念弟媳的穿著、弟媳換衣褲都不關門、有次弟媳身體不舒服，先生差點搶在弟弟前面說要陪她看急診、只記得弟媳會心悸不舒服，不記得她有掛心臟科門診。

最後一點更誇張，原PO表示，最近弟弟與弟媳搬到外面住，而家中剛好要整修，把東西移到弟媳房間，有天起床她找不到老公，結果打開弟媳的房門要拿東西時，發現老公把自己反鎖在裡面，「問了才知道，先生在弟媳房間裡自己來。」

原PO表示，弟媳與老公的舉動讓她非常不舒服，覺得老公已經不愛她了，但又怕是自己想太多。

對此，網友紛紛留言：「誰會跟自己弟妹這樣啊，而且跑去弟媳房間打手槍到底什麼鬼」、「太明顯了，完全無法接受」、「綠光罩頂，還不打算離嗎」、「太明顯了，完全無法接受」、「最後一點超噁心」、「快跑」。