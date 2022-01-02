台南高鐵特定區周邊沿路可觀賞草花色彩變換。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府於各大重要路段、圓環等處種植約12.3萬株花草。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

2022年到來，台南市政府妝點門面，於各大重要路段、圓環等處種植約12.3萬株花草，煥然一新的意象，也為即將到來的春節帶來「花漾」的視覺響宴。

工務局表示，元旦之前，已於西門圓環、小西門圓環、火車站前圓環、湯德章紀念公園、夏林路、大同路及永華路等重要道路交通節點，布置年節草花及灌木，種類包含矮牽牛、鳥尾花、薰衣草、孔雀草、火焰雞冠、四季秋海棠、一串紅，另也有灌木如扶桑花、藍星花、瑪格麗特、金鐘花、紅花玉芙蓉、聖誕紅等。

此次也利用複層植栽搭配手法，新植2萬7040株四季草花與2萬266株灌木，符合現地周邊景觀特色，提升視覺豐富度。另外，高鐵特定區周邊，工務局也種植鼠尾草、矮牽牛、石竹、孔雀草、一串紅等當季花種共3萬多株，呈現繽紛色彩，沿路可以觀賞草花色彩變換的驚艷。

南316線柳營交流道中央分隔島及南311線與台1線交叉口槽化島、六甲區市道165線中央分隔島島頭及市道172線新營交流道島頭及南311線新營段中央分隔島，也分別種植了矮牽牛、紅葉鐵莧及黃金露花共4萬6500株。