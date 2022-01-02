性生活不協調，恐導致離婚！一名女子與篤信宗教的男友交往，男方堅持婚前不能有性行為，但承諾「婚後每星期大戰3次」，女方想了想，男方除了沒和她發生關係，其他條件都不錯，最後還是點頭嫁了。不料洞房花燭夜那晚，新娘子發現真相，崩潰提離婚。

資深媒體人狄志為在《新聞挖挖哇》透露，這名女子姓張、台北人。她和男友交往多年，兩人從來沒做過那檔事，因男方堅持婚後才能奉獻貞操，女方雖覺得怪，卻不以為意。沒想到4年前兩人結婚，成了惡夢的開始。

洞房花燭夜時，張女幫老公褪去褲子，這才發現枕邊人堅持不行房的原因，根本就不是宗教因素，而是他的生殖器異常短小，長度僅5公分不說，且無法勃起，「不中看更不中用」，遑論一周要3次。

女方瀕臨崩潰，雖然婚姻中不是只有性，但仍是夫妻之間調劑感情相當重要的一部分。張女被迫過了4年的無性生活，縱使先生試著透過外力彌補，她還是無法滿足，最後以「有夫妻之名，無夫妻之實」為由，向法院訴請離婚。