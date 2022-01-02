不少車主相當忌諱車子被弄髒，一名男網友表示，他開新車載女友出門吃飯，不料有車子突然衝出來，緊急煞車後女友不慎打翻飲料，把椅子、全身都弄濕，他見狀破口大罵，女友道歉也不消氣，最終反而激怒女友，給了洗車錢後就不再和他聯絡，男網友誇張舉動遭網友群起砲轟，有這樣的下場根本活該。

原PO在臉書社團《靠北女友my girl》發文表示，最近他開新車載女友出門吃飯，不料女友正在喝飲料時，突然有車子衝出來，緊急煞車後飲料打翻在座位上，女友全身也濕了一片。

原PO見狀直接破口大罵，女友則是頻頻道歉，並趕緊擦拭椅子，但她委屈表示「自己不是故意的」，並反問他「為什麼不是先關心我有沒有被燙傷」，讓車上氣氛尷尬凝結，最後女友打破僵局，掏錢表示「洗車費我出」。

原PO收下錢後，詢問女友想吃什麼，女友回應什麼都不想吃，兩人便各自回家。他苦嘆，女友氣到不讀不回訊息，兩人已經一個禮拜沒有聯絡，只好求助網友，「當下我也不是有心的，但怎麼好像都是我的錯一樣，我該怎麼挽回才好。」

PO文一出，不少網友留言砲轟，「處事不會、態度不對，活該」、「我相信你女友一定是被你的言語羞辱了，所以她才會生氣、委屈，你就跟你的車子好好相處就好吧，不然就像我朋友一樣不准在別人在車上吃東西喝東西，免得不小心打翻還要被你數落」、「會罵人我覺得人之常情，但對方也好好道歉了，你還好意思拿洗車費，難怪對方不理你」。