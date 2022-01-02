曹嫌招募旗下員工，透過臉書社團及LINE通訊軟體散布博弈廣告，並廣收會員成為下線會員，以賺取賭金分成提潤之方式營利。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市立法委員第二選區補選即將於1月9日舉行，警方投入查緝賭博工作，針對可能經營賭盤之賭博網站、六合彩組頭等，陸續實施掃蕩賭博專案，自12月20日迄今，已查獲各類賭博63件125人，其中網路賭博17件33人、職業賭場4件33人、六合彩簽賭站4件4人，查扣賭金285萬餘元，後續清查投注賭資7767萬餘元，尚無查獲立委補選相關聯之賭盤案件，仍加強查緝部分。

其中，刑警大隊科偵隊查獲以曹嫌為首之賭博機房，曹嫌招募旗下員工，透過臉書社團及LINE通訊軟體散布博弈廣告，並廣收會員成為下線會員，以賺取賭金分成提潤之方式營利；另查獲以廖嫌為首之賭博代理商，於臉書廣招會員下注簽賭，並從中獲利，於現場查扣電腦螢幕、電腦主機、手機、網路分享器、筆電、現金等大批證物。

警方於數位鑑識分析時赫然發現，廖嫌所在之大樓保全員竟與其勾串，於警方查調資料時，通風報信，告知廖嫌警方已鎖定大樓並將進行查緝，幸賴警方即早收網，一舉成擒，縱不法集團設下眼線，仍難逃法網。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，立委補選前夕仍將持續蒐報查察賄選、暴力介入選舉及賭盤等案件，落實各項蒐證查處作為，也警告不法之徒切勿以身試法，因小失大，同時呼籲民眾如發現不法立即向警方檢舉，共同維護本次補選在公平、順利下完成。