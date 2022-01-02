新的一年開始，不少新人特別選在元旦登記結婚，據統計，上海市共有761對新選擇在1月1日辦理結婚登記。

上海1月1日當天登記結婚辦理數最多的為浦東新區，共165對，閔行區和徐匯區則各有70和58對。浦東新區當日除增設登記窗口、增加志工替新人服務，還舉辦婚姻家庭法律知識競答活動。

黃浦區則於昨（1月1日）舉辦集體頒證儀式，每對新人分享各自的愛情故事，宣讀結婚誓言。在普陀區主題頒證活動現場，有心理輔導員為新人提供婚前指導服務。靜安區則送每對辦理婚姻登記的新人「梳子」，原因是在傳統婚俗文化中，梳子代表快樂和幸福。

楊浦區則為新人準備「愛的明信片」及「民法典婚姻家庭篇宣傳小冊子」。嘉定區婚姻登記場所於去年年底完成了場地升級改造，面積由原來的800平方公尺擴展至1800平方公尺。新場地趕在新年首日啟用。

上海市各區婚姻登記機關在保障防疫安全的基礎上，依法依規辦理結婚登記。同時，各區也舉辦了不同形式的主題活動，吸引不少新人參加。